Dove vedere ITALIA LITUANIA Streaming ROJADIRECTA TV Online: Qualificazione Mondiali Qatar 2022

Italia Lituania streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia per Italia-Lituania: la Nazionale italiana di Roberto Mancini è obbligata a vincere (e possibilmente segnando tanti gol) per mantenere la prima posizione in testa alla classifica in questo 6° turno del Gruppo C di qualificazione ai Mondiali di calcio di “Qatar 2022”.

Non capita spesso che un pareggio a reti bianche entri nella storia, ma lo 0-0 dell’Italia contro la Svizzera lo scorso fine settimana ha fatto esattamente questo. Questo pareggio ha portato a 36 le partite consecutive in cui l’Italia è rimasta imbattuta, facendo la storia, superando il record di 35 partite detenuto parimerito dal Brasile (1993-96) e dalla Spagna (2007-09). Ora è una questione di quanto potrà allungare ulteriormente quella sequenza positiva, poiché i campioni di EURO 2020 affronteranno la Lituania dopo avere subìto gol solo in uno dei sette scontri diretti precedenti (5 vittorie, 2 pareggi).

Italia Lituania probabili formazioni



Confermato in porta Donnarumma, difesa con Calabria (o Toloi), Acerbi, Bonucci e Biraghi (o Emerson). Grandi novità a centrocampo. Tutti volti nuovi rispetto al tridente titolare, ovvero Locatelli, Cristante e Pessina. Tante novità anche per quanto riguarda l’attacco che scenderà in campo contro la Lituania. Il tridente sarà formato da Chiesa (da valutare per un problema al flessore), Bernardeschi e, al centro dell’attacco, da Raspadori.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Calabria; Locatelli, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Raspadori, Berardi. Allenatore Mancini.

Il giovane attaccante del Sassuolo, classe 2000, giocherà la sua prima partita da titolare in Nazionale. Campione d’Europa con una presenza da subentrato con il Galles, ha l’occasione per mettersi in mostra. Mancini crede ciecamente in Raspadori, tanto da averlo portato ad Euro 2020. In ottica Qatar 2022, sarà un banco di prova importantissimo per la promessa del calcio italiano.

Lituania (4-5-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Novikovas, Slivka, Verbickas, Megelaitis, Jankauskas; Kazlauskas. Allenatore Razanauskas.

Arbitro: Craig Pawson (Inghilterra).

Diretta Italia Lituania a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi mercoledì 8 settembre 2021. Sarà trasmessa in chiaro sui canali digitali di Rai 1.

Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.