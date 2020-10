Dove Vedere ITALIA-OLANDA Streaming in Diretta Online | Calcio Nations League

Partita emozionante tra Italia Olanda valida per la 4a giornata di Nations League: scontro di prestigio tra due big del Gruppo 1 completato da Bosnia e Polonia. Si gioca oggi Italia Olanda in streaming video sui canali digitali Rai. L’Italia di Roberto Mancini affronta gli “Orange” del tecnico Frank De Boer, chiamato a sostituire Ronald Koeman che è approdato al Barcellona in estate. Mentre aspettiamo l’inizio della partita, che si gioca al “Gewiss Stadium” di Bergamo, andiamo a scoprire dove vedere Italia Olanda streaming gratis online.

La diretta di Italia Olanda viene trasmessa alle ore 20:45 di oggi mercoledì 14 ottobre 2020

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. DT Mancini.

Paesi Bassi (4-2-3-1): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Veltman; De Jong, Van de Beek; Berghuis, Wijnaldum, Malen; Depay. DT De Boer.