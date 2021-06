Dove Vedere ITALIA SVIZZERA Streaming senza Rojadirecta TV Oggi | Immobile vs Shaqiri | Euro 2020 Gruppo A

Italia Svizzera streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali nazionali Rai. Italia Svizzera è valida per òa 2a giornata del Gruppo A degli Europei 2021 (Euro 2020) di calcio. L’Italia arriva dalla bella vittoria sulla Turchia (3-0), mentre la Svizzera ha pareggiato 1-1 con il Galles. Per questo gli Azzurri conducono la classifica al comando con tre punti e questa sera potrebbero già ipotecare il passaggio del turno con una gara d’anticipo. Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire dove vedere Italia Svizzera streaming gratis online.

Le probabili formazioni di Italia Svizzera



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic. Allenatore Petkovic.

Arbitro: Sergei Karasev (Russia).

Vedere Italia Svizzera streaming gratis e diretta online

Diretta Italia Svizzera a partire dalle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 16 giugno 2021. Sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Streaming online gratis per tutti con il sito internet servizio offerto da Rai Play (link www.raiplay.it) e da utilizzare con tutti i media, dall’iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, fino a laptop, smartphone e tablet, oppure con un notebook nella relativa pagina web all’indirizzo www.raiplay.it. Non c’è quindi bisogno di cercare Italia Svizzera con Rojadirecta.

Italia Svizzera è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.