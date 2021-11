Dove vedere ITALIA-SVIZZERA Streaming ROJADIRECTA TV Online: Qualificazione Mondiali Qatar 2022

Italia-Svizzera streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. L’Italia campione d’Europa ad un passo dalla qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Vincendo stasera con la Svizzera allo stadio Olimpico di Roma, la Nazionale di Mancini avrebbe 3 punti di margine sugli elvetici nel Gruppo C e uno scarto di almeno 4 gol in differenza reti generale (+12 contro +8) nel caso di successo col minimo scarto (oppure di 6 o 8 gol vincendo con due o tre reti di margine). Un tesoretto da gestire poi all’ultima giornata: il 15 novembre si giocano Irlanda del Nord-Italia e Svizzera-Bulgaria. All’Italia allora basterebbe il pari a Belfast, ma potrebbe anche permettersi di perdere di misura a condizione che la Svizzera non faccia una goleada.

Italia-Svizzera probabili formazioni



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Allenatore Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Meret, Bastoni, Calabria, Biraghi, Cristante, Tonali, Pessina, Berardi, Bernardeschi, Raspadori, Scamacca.

Svizzera (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Schar, Akanji, R. Rodriguez; Freuler, Zakaria, Sow; Steffen, Okafor; Shaqiri. Allenatore Murat Yakin. A disposizione in panchina: Omlin, Köhn, Frei, Cömart, Garcia, Mbabu, Aebischer, Zeqiri, Vargas, Ajeti, Itten, Gavranovic.

Arbitro: Taylor (Inghilterra).

Vedere Italia-Svizzera streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Italia-Svizzera a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 12 novembre 2021. Sarà trasmessa in chiaro sui canali digitali di Rai 1.

Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Ricordati di guardare Italia-Svizzera online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.