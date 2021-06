Dove Vedere ITALIA TURCHIA Streaming Diretta RaiPlay TV Oggi | Euro 2020 Gruppo A

Italia Turchia streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali nazionali Rai. Italia Turchia è la partita inaugurale degli Europei 2021 (Euro 2020) di calcio ed è la prima gara della Nazionale di Roberto Mancini nel Gruppo A dove vi partecipano anche Galles e Svizzera che si affrontano tra di loro sabato 12 giugno alle ore 15:00. Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire dove vedere Italia Turchia streaming gratis online.

Il sogno Europeo degli azzurri nel 2016 si era infranto sugli errori di Zaza e Pellè dal dischetto contro la Germania. Era l’Italia di Antonio Conte, una squadra operaia, con poca qualità ma un cuore grande così. Da quel due luglio ad oggi un viaggio andata e ritorno all’inferno. Il fallimento Mondiale della guida Ventura e la rinascita con Roberto Mancini, il ct che ha saputo prendere per mano una Nazionale impaurita e accompagnarla alle fasi finali di Euro2020 e alla Final Four di Nations League, passando per 27 risultati utili consecutivi e conferendole il bollino di prima outsider per la vittoria finale.

Le probabili formazioni di Italia Turchia



Italia (4-3-3): Gigi Donnarumma; Florenzi, Leo Bonucci, Giorgio Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. CT Roberto Mancini.

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Yokoglu; Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu; Yilmaz.

CT Senol Gunes.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda). Assistenti gli olandesi Hessel Steegstra e Jan De Vries, al Var ci sarà il connazionale Kevin Blom. “Quarto uomo” la francese Stéphanie Frappart.

Vedere Italia Turchia streaming gratis e diretta online

Diretta Italia Turchia a partire dalle ore 21:00 italiane di oggi venerdì 11 giugno 2021. Sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Streaming online gratis per tutti con il sito internet servizio offerto da Rai Play (link www.raiplay.it) e da utilizzare con tutti i media, dall’iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, fino a laptop, smartphone e tablet, oppure con un notebook nella relativa pagina web all’indirizzo www.raiplay.it. Non c’è quindi bisogno di cercare Italia Turchia con Rojadirecta.

Italia Turchia è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.