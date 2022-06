Dove vedere ITALIA-UNGHERIA Streaming Rojadirecta TV Online Gratis

Italia-Ungheria streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. Gli azzurri di Mancini, dopo l’1-1 ottenuto contro la Germania, affrontano la capolista a sorpresa (1-0 sull’Inghilterra nella partita d’esordio) del loro girone di Nations League.

34 precedenti tra Italia e Ungheria: il bilancio è a favore degli Azzurri 16 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. L’ultimo scontro diretto coi magiari risale al 22 agosto 2007: a Budapest, in amichevole finì 3-1 per i padroni di casa. Sulla panchina degli Azzurri sedeva Roberto Donadoni. Al vantaggio di Antonio Do Natale al 48′, seguirono le reti ungheresi di Juhasz al 60′, Gera su rigore al 65′ e Fecsezin al 76′.

In gare ufficiali, FIFA o UEFA, l’Italia non è mai uscita sconfitta contro l’Ungheria, il ruolino di marcia parla di 4 vittorie e 2 pareggi. Quella di stasera, sarà la 4a partita che la Nazionale giocherà al ‘Dino Manuzzi’ di Cesena, ora Orogel Stadium. Nei tre precedenti l’Italia ha sempre vinto non subendo mai gol.

Italia-Ungheria probabili formazioni



Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, G Mancini, Bastoni, Spinazzola; Pellegrini, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. A disposizione in panchina: Cragno, Meret, Di Lorenzo, Bonucci, Di Marco, Esposito, Tonali, Locatelli, Frattesi, Cancellieri, Belotti, Scamacca. CT Roberto Mancini.

Ungheria (3-4-2-1): Dibusz; Lang, W Orban, At Szalai; Sallai, Styles, A Nagy, Z Nagy; Szoboszlai, Schon; Ad Szalai. A disposizione in panchina: Gulacsi, Szappanos, Kecskes, Fiola, Nego, Schaffer, Bolla, Kleinheisler, Vancsa, Adam, Spandler, Vecse. CT Marco Rossi.

Arbitro: Schärer (Svizzera). Guardalinee: De Almeida e Zogai (Svizzera). Quarto uomo: Bieri (Svizzera). VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: Foltyn (Germania).

Vedere Italia-Ungheria streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Italia-Ungheria a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi martedì 7 Giugno 2022. Italia-Ungheria sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva dalla Rai su Rai 1, visibile ai canali 1 e 501 del digitale terrestre. Saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro il telecronista e la seconda voce che racconteranno Italia-Ungheria su Rai 1.

Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Ricordati di guardare Italia-Ungheria online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.