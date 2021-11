Dove vedere JUVENTUS-ATALANTA Streaming Gratis Video: Dybala vs Zapata

Juventus-Atalanta Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Juventus-Atalanta, partita valida per la 14a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18 italiane di oggi sabato 27 novembre 2021 nel prestigioso palcoscenico dell’Allianz Stadium di Torino.

L’Atalanta ha segnato 12 dei suoi 27 gol in campionato soltanto nelle ultime quattro partite di Serie A (3 vittorie, 1 pareggio), con quel record ricco che l’ha aiutata ad ottenere 25 punti in questa fase di una stagione di massima serie per la seconda volta nella sua storia. È ora imbattuta da sette partite consecutive ufficiali (3 vittorie, 4 pareggi), anche se un pareggio in un turno infrasettimanale molto combattuto in UCL, a Berna (3-3 contro gli Young Boys) ha lasciato un sapore amaro in bocca.

Inoltre, l’Atalanta ha segnato 2 o più gol nelle sue ultime sei trasferte ufficiali (3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta), trovandosi in vantaggio alla fine del primo tempo in cinque di esse. Ciononostante, gli uomini di Gian Piero Gasperini sono di fronte ad un compito arduo qui, poiché aspettano di vincere una trasferta ufficiale contro la Juventus dal 1989, avendo perso tre quarti degli scontri diretti in trasferta da allora (7 pareggi, 21 sconfitte). Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Atalanta streaming diretta tv.

La Juventus ha ottenuto solo due successi nelle ultime nove sfide, dal 2017 in avanti, contro l’Atalanta in Serie A (6N, 1P), dopo aver vinto 13 partite di campionato consecutive (striscia più lunga di sempre contro una singola avversaria per i bianconeri nel massimo campionato). Contro nessuna squadra la Vecchia Signora ha avuto una media punti così bassa nel periodo (1.3).

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Paulo Dybala, Morata, Federico Chiesa. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Luca Pellegrini, Rugani, Chiellini, Bentancur, Arthur, Kulusevski, Bernardeschi, Kaio Jorge, Kean. Indisponibili: De Sciglio, Ramsey, Danilo. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Scalvini, Gius. Pezzella, Koopmeiners, Pessina, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli, Muriel. Indisponibili: Hateboer, Gosens, Lovato. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Prenna e Imperiale. Quarto Uomo: Marchetti. VAR: De Bello. AVAR: Tegoni.

Potete vedere Juventus-Atalanta con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, coadiuvato in telecronaca da Massimo Ambrosini.

Juventus-Atalanta streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta TV Gratis oscurata perchè considerata illegale in Italia.