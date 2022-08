Dove Vedere JUVENTUS ATLETICO MADRID Streaming Gratis Online Video: Amichevole Estate 2022

Juventus-Atletico Madrid senza Rojadirecta: dove in streming live e online tv. Con un occhio al calciomercato, prossimo e decisivo passo per trovare l’accordo con l’Eintracht Francoforte per Kostic, la Juventus di Allegri gioca la sua ultima amichevole prima dell’inizio del campionato di calcio di Serie A 2022/23. Oggi domenica 7 agosto 2022 alle ore 18 italiane al Training Center Continassa si gioca Juve-Atletico.

Juventus-Atletico Madrid probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Pellegrini, Rabiot, Rovella, Soulé, Compagnon, Da Graca.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Reinildo; Llorente, Kondogbia, Koke, Lemar; Joao Felix, Morata. Allenatore Simeone. A disposizione in panchina: Grbic, Wass, Witsel, Hermoso, Saul, Griezmann, De Paul, Cunha, Correa, Diez, Martin.

Dove Vedere Juventus-Atletico Madrid Streaming senza Rojadirecta Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile vedere Juventus-Atletico Madrid in diretta tv su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite). Diretta streaming Juventus-Atletico Madrid anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Alternative per vedere Juventus-Atletico Madrid Streaming Online



Ricordiamo che Juventus-Atletico Madrid Rojadirecta Online (oppure RojadirectaTV, RojadirectaEnVivo, RojadirectaTV Club e Rojadirecta TOP) non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito Rojadirecta è stato chiuso in Italia perchè illegale.