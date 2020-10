Dove Vedere JUVENTUS BARCELLONA Streaming Online senza Rojadirecta CR7 Cristiano Ronaldo Video Gratis: sarà Dybala vs Messi

Juventus Barcellona senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 21:00 si gioca Juventus Barcellona, per la seconda giornata del Girone G della Fase a Gruppi della nuova UEFA Champions League. Una sfida già decisiva nell’economia del girone, in quanto una vittoria proietterebbe una delle due squadre in vetta solitaria con un bel passo avanti verso il primo posto finale.

Alla vigilia del match, Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato su Dybala che sarà l’antagonista di Leo Messi, vista l’assenza di Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus dopo l’ultimo tampone: “Dybala sta bene, è un po’ stanco ma è normale a due giorni dalla prima partita. Avrà occasione di recuperare e di giocare. Ha un ruolo un po’ particolare, l’ha già ricoperto col Verona o in passato. Vedremo con chi potrà giocare”.

Sarà possibile seguire il match Juventus Barcellona in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Le probabili formazioni di Juventus Barcellona:

quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Sky Go (link https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link https://www.nowtv.it). Ci sarà anche laoppure in streaming online sul sito di Mediaset Play.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Paulo Dybala, Alvaro Morata. Allenatore Andrea Pirlo. Indisponibili: Alex Sandro, Chiellini, Cristiano Ronaldo, De Ligt.

Barcellona (4-2-3-1): Neto; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; Pjanić, De Jong; Dembélé, Leo Messi, Ansu Fati; Griezmann. Allenatore Koeman. Indisponibili: Piqué (squalificato), Coutinho, Ter Stegen, Umtiti.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

