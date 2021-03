Dove vedere JUVENTUS BENEVENTO Streaming Gratis Video Online Serie A: CR7 Cristiano Ronaldo VS

Juventus Benevento Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: partita della 28a giornata di Serie A che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 15:00 ITA di oggi domenica 21 marzo 2021. La squadra di Andrea Pirlo arriva dalla vitoria convincente contro il Cagliari e vorrà dare continuità di risultati. Il Benevento si comincia a preoccupare per la situazione di classifica e contro la Juventus giocherà senza nulla da perdere. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus Benevento in streaming e in diretta tv.

Juventus Benevento streaming gratis: le formazioni

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Cuadrado. Indisponibili: Alex Sandro, Buffon, Demiral, Dybala, Ramsey.

Benevento (4-4-1-1): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba, Foulon; Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Caprari; Lapadula. Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: Glik, Schiattarella. Indisponibili: Depaoli, Iago Falque, Letizia.

Dove guardare Juventus Benevento Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Juventus Benevento con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Dove vedere Juventus Benevento Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Juventus Benevento streaming online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.