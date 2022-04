Dove Vedere Juventus-Bologna Streaming Gratis Online Video: Vlahovic v Arnautovic

Juventus-Bologna Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

Dopo la vittoria contro il Cagliari, la Juve ospita il Bologna nella 33esima giornata di campionato. Si avvicina la chiusura della Serie A, sei giornate al termone, e i bianconeri sono in lotta per il quarto posto che assicura l’entrata in Champions League.

Allegri (Juventus): “Ci arriviamo bene dopo una buona settimana di lavoro. Ci tengo a salutare Sinisa, che domani purtroppo non c’è, e gli auguro una pronta guarigione assolutamente. Il Bologna è una squadra che in questo momento sta bene fisicamente, ha vinto a Milano, ha pareggiato in casa, direi che non è semplice da battere e noi abbiamo comunque bisogno di punti perché ne mancano ancora tanti per consolidare il quarto posto”.

Juventus-Bologna probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Max Allegri in conferenza stampa: “Sarebbe stato bello anche andare avanti in Champions, facciamo un passo alla volta. Domani abbiamo il Bologna, abbiamo 6 partite da qui alla fine del campionato di cui le ultime due con le squadre che stanno dietro di noi. Tra l’altro, la Fiorentina ha il calendario migliore rispetto a quello che stanno dietro di noi. Bisogna fare attenzione, fare tanti punti, ce ne servono ancora 10 minimo per entrare dentro la Champions. Alla partita di Coppa Italia ci penseremo da dopodomani”.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Luca Pellegrini; Danilo, Rabiot; Cuadrado, Paulo Dybala, Alvaro Morata; Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Zakaria, Miretti, Bernardeschi, Kean. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Aké, Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, De Silvestri, Kasius, Mbaye, Svanberg, Dominguez, Vignato, Viola, Barrow, Sansone. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kingsley.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Galetto e Zingarelli. IV Uomo: Cosso. VAR: Guida. Assistente VAR: Cecconi.

Juventus-Bologna Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Juventus-Bologna con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick. Subito dopo il fischio finale di Juventus-Bologna si potrà vedere il video highlights dell’incontro.

Allegri su Dybala: “Sul cambio sono stato fortunato a Cagliari, è importante essere fortunati. Paulo sta facendo bene, tra l’altro sta crescendo molto di condizione, perché ha avuto un’annata travagliata con i vari infortuni. Se sta bene lui sta bene tutta la squadra. Da tutti mi aspetto tanto. Noi dobbiamo fare più punti possibile perché ci garantirebbero la posizione che in questo momento abbiamo”.

Dove vedere Juventus-Bologna Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Alternative diverse da quelle ufficiali per vedere la Juventus-Bologna Online? La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Allegri sulle 5 partite perse allo Stadium: “Sono dati di fatto, sono numeri e non si può scappare. L’anno prossimo dovremo migliorare questi numeri. Perdere cinque partite allo Stadium sono numeri che incidono poi, a parte in Champions, in campionato”.

Juventus-Bologna streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Allegri su Kean e Vlahovic capocannoniere: “Kean ha fatto delle buone cose, ha fatto dei gol importanti. Gli altri in questo momento stanno facendo meglio ma lui è a disposizione e si fa trovare pronto. Vlahovic capocannoniere? Lo spero, almeno ci garantirà il posto nelle prime quattro. Domani Vlahovic giocherà».

Juventus-Bologna Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.