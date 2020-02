Dove Vedere JUVENTUS BRESCIA Streaming Gratis senza CR7 Cristiano Ronaldo

Juventus Brescia Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis. Scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 15 di oggi domenica 16 febbraio 2020. Partita valida per la 24a giornata di Serie A di calcio. Ecco dove vedere Juventus Brescia streaming oppure in diretta televisiva.



La Juventus è imbattuta in casa in Serie A contro il Brescia: 17 vittorie e cinque pareggi in 22 sfide. Tra le squadre contro cui le Rondinelle non hanno mai vinto in trasferta, la Vecchia Signora è quella affrontata più volte. La Juventus ha perso due delle ultime tre partite di campionato, tante sconfitte quante nelle precedenti 22 gare nella competizione.

Potete vedere Juventus Brescia in televisione con la diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su Sky Go, servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet e quindi su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile in con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale.

Probabili formazioni.

Juventus (4-3-1-2): Szczensy; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Higuain. Allenatore Sarri. Indisponibili: Douglas Costa, Khedira, Demiral, Cristiano Ronaldo. Squalificati: nessuno.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Viviani, Dessena; Bjarnason; Ayé, Balotelli. Allenatore Lopez. Indisponibili: Torregrossa. Squalificati: nessuno.

Pillole di Juventus Brescia. La Juventus è la squadra con il possesso palla più alto in questo campionato (59%): in tutti i suoi tre anni al Napoli, Maurizio Sarri ha avuto la squadra col miglior possesso in Serie A, nella scorsa Premier League solo il City di Guardiola ha fatto meglio (68% vs 63,4%). Nessuna squadra ha segnato più gol della Juventus su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (17), mentre il Brescia è quella che da palla ferma ha segnato di più in percentuale (48%: 10/21). Il fenomeno della Juventus, Cristiano Ronaldo, ha segnato in 10 partite di fila, portandosi così a meno uno dal record di 11 gare consecutive in gol in un singolo campionato di Serie A, attualmente condiviso da Batistuta e Quagliarella. L’attaccante del Brescia, Mario Balotelli, ha giocato due partite in casa della Juventus in Serie A: una rete per lui nell’1-1 dell’aprile 2009, con la maglia dell’Inter.