Dove vedere JUVENTUS CAGLIARI Streaming ROJADIRECTA Gratis Video: Morata vs Joao Pedro

Juventus-Cagliari Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Juventus-Cagliari, partita valida per la 19a giornata di Serie A (ultima partita dell’anno 2021 e ultima partita del girone di andata), si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi martedì 21 dicembre 2021 nello stadio “Allianz Stadium” di Torino. Ecco le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro gli uomini di Walter Mazzarri:

“L’ultima gara dell’anno è delicata, perché sono tutti pronti a preparare regali e valigie per le vacanze. Ma l’aspetto più importante da considerare è il Cagliari, che ha valori importanti e non merita questa classifica. Se crediamo che sia una partita facile, sbagliamo. In questi due mesi, tra gennaio e febbraio, ci giochiamo la stagione, però tutto passa innanzitutto da domani. Non possiamo permetterci altri passi falsi in casa”. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Cagliari streaming diretta tv.

Juventus-Cagliari streaming gratis: le formazioni, non solo FantaCalcio

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kulusevski. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Chiesa, Danilo, Dybala, Pellegrini, Ramsey.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Deiola, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore Mazzarri. Squalificati: Marin. Indisponibili: Ladinetti, Rog, Strootman, Walukiewicz, Caceres, Godin.

Statistica in evidenza: ben otto delle ultime nove partite ufficiali della Juventus non hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare.

Dove guardare Juventus-Cagliari Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Juventus-Cagliari con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini con Dario Marcolin in cabina di commento.

Alvaro Morata (Juve) è in gran forma ed ha visto cinque dei suoi sette gol stagionali con il club arrivare nel primo tempo, mentre il capitano e capocannoniere del Cagliari João Pedro ha guidato l’attacco, segnando il primo gol della sua squadra in sei dei sette partite stagionali in cui lui è riuscito a segnare.

Dove vedere Juventus-Cagliari Streaming Gratis senza Rojadirecta



Juventus-Cagliari streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Juventus-Cagliari Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.