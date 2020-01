Dove Vedere JUVENTUS-CAGLIARI Streaming Video Web

Juventus-Cagliari Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis. Scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle 15:00 di oggi 6 gennaio 2020, giorno che si festeggia l’Epifania. La partita si gioca allo Stadium di Torino per la giornata numero 18 del campionato di calcio di Serie A. Ecco dove vedere Juventus-Cagliari streaming oppure in diretta televisiva.



La Juventus ha mantenuto la porta inviolata solo in cinque partite di questo campionato, era dal 2010/11 che non otteneva così pochi clean sheet dopo le prime 17 gare di Serie A. Il Cagliari ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A: solo una volta nella sua storia è andato a segno per più gare esterne di fila nella competizione: 13 tra il 1993 e il 1994. La Juventus ha subito 0,8 gol a partita in media dall’inizio 2010 in Serie A, nessuna squadra ha mai fatto meglio in un singolo decennio nella competizione (escludendo il 1929).

Potete vedere Juventus-Cagliari in televisione con la diretta tv sul digitale di Sky Sport Serie A e Sky Sport Canale 251 anche in alta definizione HD. Non viene trasmessa su DAZN quindi. Sky Sport mostrerà anche i video gol highlights nel post incontro.

Juventus-Cagliari streaming gratis e diretta online.

Juventus-Cagliari video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su Sky Go, servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet e quindi su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile in con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partitaanche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Indisponibili: Chiellini, Khedira. Squalificati: Bentancur.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Walukiewicz, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran. Indisponibili: Birsa, Cragno, Pavoletti, Castro. Squalificati: Pisacane.

Arbitro: Giacomelli di Trieste (Liberti-Bottegoni).

Pillole di Juventus-Cagliari.

Cristiano Ronaldo ha segnato nelle ultime quattro partite di campionato, non ha mai trovato la rete in cinque match consecutivi con la Juventus in Serie A. Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha disputato 28648 minuti nel decennio appena concluso, solo Lionel Messi (28846) ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei tra i giocatori di movimento. Radja Nainggolan è uno dei tre giocatori ad aver sia segnato che fornito assist in tutte le stagioni nell’ultima decade in Serie A, insieme a Josip Ilicic e Rodrigo Palacio. Il centrocampista del Cagliari ha preso parte attiva a tre reti nelle ultime quattro sfide contro la Juventus in campionato (due gol e un assist).