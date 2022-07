Dove Vedere Juventus-Chivas Streaming Gratis ROJADIRECTA Online Diretta Video: Amichevole Estate 2022

Juventus-Chivas senza Rojadirecta: dove in streming live e diretta tv. È tutto pronto per assistere alla diretta streaming di Juventus-Chivas, esordio stagionale della nuova Juve di Allegri. L’amichevole, la prima delle tre che i Bianconeri affronteranno in questo “Soccer Champions Tour 2022” (poi tocca Real Madrid e Barcellona) si gioca alle 5 di mattina di sabato 23 luglio 2022: Juventus-Chivas andrà in scena allo Stadio Allegiant Stadium, impianto di Paradise, a Las Vegas in Nevada.

Juventus-Chivas probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Pogba, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri.

Chivas Guadalajara (4-4-2): Miguel Jiménez; Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Luis Olivas; Cristian Calderón, Fernando Feltrán, Fernando González, José González; Roberto Alvarado, Alexis Vega. Allenatore Ricardo Cadena.

Dove Vedere Juventus-Chivas Streaming senza Rojadirecta Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile vedere Juventus-Chivas in diretta tv su DAZN, visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e su tutte le tv collegate con una console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Diretta streaming Juventus-Chivas anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Alternative per vedere Juventus-Chivas Streaming Online



Ricordiamo che Juventus-Chivas Rojadirecta Online (oppure RojadirectaTV, RojadirectaEnVivo, RojadirectaTV Club e Rojadirecta TOP) non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito Rojadirecta è stato chiuso in Italia perchè illegale.