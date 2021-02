Dove vedere JUVENTUS CROTONE Streaming Gratis Video Online Serie A

Juventus Crotone Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: partita che chiude la 23a giornata di Serie A che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi lunedì 22 febbraio 2021. Andrea Pirlo stasera può solo vincere o la situazione diventerà molto pericolosa. Dopo aver pareggiato all’andata, ma senza Ronaldo, i bianconeri non si possono permettere di perdere altri punti vista la fuga dell’Inter e la bagarre Champions. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus Crotone in streaming e in diretta tv.

Juventus Crotone streaming gratis: le formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo. Squalificati: Rabiot. Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Bentancur.

CROTONE (4-3-1-2): Cordaz; Rispoli, Golemic, Magallan, Reca, Molina, Petriccione, Vulic; Messias; Ounas, Di Carmine.

Dove guardare Juventus Crotone streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline



All. Stroppa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benali, Cuomo.

Potete vedere Juventus Crotone con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.