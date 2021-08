Dove vedere JUVENTUS-EMPOLI Streaming Gratis senza ROJADIRECTA Video: Dybala vs Cutrone

Juventus-Empoli Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Juventus-Empoli, partita valida per la 2a giornata di Serie A, andrá in scena all’Allianz Stadium di Torino oggi sabato 28 agosto 2021 alle ore 20:45 italiane. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Empoli streaming e in diretta tv.

Juventus-Empoli streaming gratis: le formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Kulusevski. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Sciglio, Rugani, Danilo, L Pellegrini, Ranocchia, Rabiot, McKennie, Morata. Indisponibili: Arthur, K Jorge, Ramsey.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, S Romagnoli, Marchizza; S Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. Allenatore Andreazzoli. A disposizione in panchina: Brignoli, Fiamozzi, Luperto, Viti, Crociata, Haas, Henderson, Zurkowski, Asllani, Ekong, Pinamonti. Indisponibili: Parisi.

Arbitro: Ghersini di Genova.

Dove guardare Juventus-Empoli Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Juventus-Empoli con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita Juventus-Empoli è anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Con la scorsa partita, sono diventati 25 gli incontri consecutivi disputati da Patrick Cutrone senza segnare (tra Empoli, Valencia, Fiorentina e Wolverhampton), eguagliando la sua peggior serie di digiuno dal gol nei cinque maggiori campionati europei (stabilita nel settembre 2019).

Juventus-Empoli streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.