Dove Vedere JUVENTUS Ferencvaros Streaming Live con Morata Dybala CR7 in Video Gratis Online

Juventus Ferencvaros senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi 24-11-2020 alle ore 21:00 ITA si gioca Juventus Ferencvaros, per la quarta giornata del Girone G della Fase a Gruppi della nuova UEFA Champions League.

Andrea Pirlo: “Fondamentale chiudere il discorso qualificazione per dare respiro a qualche giocatore per eventuali rotazioni future”. Il tecnico della Juventus contro il Ferencvaros , battuto all’andata 1-4 con doppiette di Morata e Dybala, cerca di strappare il pass per gli ottavi di finale con due giornate di anticipo. “In questo modo, avremmo due partite contro Dinamo Kiev e Barcellona da affrontare in maniera diversa e avremmo più focus sul campionato”.

Dove Vedere Juventus Ferencvaros Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Juventus Ferencvaros in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Sky Go (link skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link www.nowtv.it).

La partita non sarà disponibile in chiaro su Canale 5 (Mediaset) e quindi neanche lo streaming gratis online con MediasetPlay.

Le probabili formazioni di Juventus Ferencvaros:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Paulo Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Botka, Heister; Kharatin, Somalia; Uzuni, Isael, Tokmac Nguen; Boli. Allenatore Sergiy Rebrov.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.