Dove Vedere JUVENTUS FIORENTINA Streaming: Ronaldo vs Ribery, chi vincerà?

Juventus Fiorentina Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video online gratis. Scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle 20:45 di oggi martedì 22 dicembre 2020. La partita si gioca all’Allianz Stadium di Torino per il turno numero 14 del campionato di calcio di Serie A. Ecco dove vedere Juventus Fiorentina streaming oppure in diretta televisiva.



La Juventus va a segno da 34 match casalinghi contro la Fiorentina in campionato, già striscia record per una squadra in gare interne contro una singola avversaria nella storia della Serie A. Dopo il 4-0 sul Parma nell’ultimo turno di campionato, la Juventus potrebbe tenere la porta inviolata in due gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso giugno. La Fiorentina non vince da otto partite di Serie A e non registra una striscia più lunga nel massimo campionato dal settembre 2019 (18 in quell’occasione).

Dove vedere Juventus Fiorentina Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi.

Potete vedere Juventus Fiorentina con i canali digitali di Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

non viene trasmessa in chiaro. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Juventus Fiorentina in video live streaming gratis link per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Le formazioni di Juventus Fiorentina che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Ramsey, McKennie, Bentancur, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Chiellini.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger Pezzella, Igor; Lirola, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore Prandelli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.