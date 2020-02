Dove Vedere JUVENTUS FIORENTINA Streaming con CR7 Cristiano Ronaldo

Juventus Fiorentina Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis. Scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 2 febbraio 2020. Partita valida per la 22a giornata di Serie A di calcio. Ecco dove vedere Juventus Fiorentina streaming oppure in diretta televisiva.



Juventus capolista con tre punti di vantaggio sull’Inter che insegue in classifica. CR7 Cristiano Ronaldo ha terminato il gennaio del 2019 avendo segnato in ciascuna delle cinque gare disputate con la Juventus in tutte le competizioni – solo una volta in carriera ha fatto meglio in un singolo mese di un anno a livello di club: gol in tutti sette i match nel marzo 2014.

Juventus Fiorentina streaming gratis e diretta online.

Potete vedere Juventus Fiorentina in televisione con la diretta tv sul digitale di DAZN anche in alta definizione HD. Non viene trasmessa su Sky quindi. Sky Sport mostrerà invece poi i video gol highlights nel post incontro.

Video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su DAZN, servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet e quindi su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile in con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partitaanche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il

Probabili formazioni di Juventus Fiorentina.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Danilo, Khedira, Chiellini, Demiral.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore Beppe Iachini. Squalificati: Milenkovic, Caceres. Indisponibili: Ribery, Castrovilli.

Pillole di Juventus Fiorentina. Cristiano Ronaldo ha segnato in tutte le ultime otto partite di campionato, l’ultimo giocatore della Juventus a fare meglio in Serie A è stato David Trezeguet (nove nel dicembre 2005). In più, solo due volte in carriera in campionato il fuoriclasse portoghese è arrivato ad almeno nove: nel novembre 2014 e nel maggio 2018. La Juventus, in 30 partite in tutte le competizioni con Maurizio Sarri alla guida, solo una volta non ha trovato il gol, nel match d’andata di Serie A contro la Fiorentina.