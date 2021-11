Dove vedere JUVENTUS-FIORENTINA Streaming Gratis Video: Dybala vs Vlahovic

Juventus-Fiorentina Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Juventus-Fiorentina, partita valida per la 12a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18 italiane di oggi sabato 6 novembre 2021 nel prestigioso palcoscenico dell’Allianz Stadium di Torino.

La Juve deve riscattarsi in campionato dopo gli ultimi due ko contro Sassuolo e Verona ma, nel mentre, è arrivata la vittoria in Champions sullo Zenit che è valsa il passaggio agli ottavi con due giornate di anticipo. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Fiorentina streaming diretta tv.

Juventus-Fiorentina streaming gratis: le formazioni ufficiali



Nella Juventus Allegri sceglie il tridente in attacco: dal 1′ Chiesa, Morata e Dybala. Rabiot è la novità a centrocampo (out Bernardeschi), titolare con Locatelli e McKennie. Dietro c’è Chiellini e non Bonucci, in coppia con De Ligt. In porta out Szczesny: gioca Perin. Possibile anche un 442 con Chiesa e Rabiot esterni di centrocampo.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Dybala, Morata. Allenatore Allegri.

Nella Fiorentina il tridente è Callejon (che vince il ballottaggio con Sottil), Vlahovic e Saponara. Si pensava all’inserimento di Duncan nel centrocampo con Bonaventura e Torreira, ma alla fine gioca Castrovilli. In fascia a destra torna Odriozola.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. Allenatore Italiano.

Dove guardare Juventus-Fiorentina Diretta TV Online senza Rojadirecta e Tarjeta Roja Online Gratis



Potete vedere Juventus-Fiorentina con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.

Dove vedere Juventus-Fiorentina Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Juventus-Fiorentina streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta TV Gratis oscurata perchè considerata illegale in Italia.