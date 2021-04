Dove Vedere JUVENTUS GENOA Streaming Gratis Online alle ore 15:00: Ronaldo vs Pandev

Juventus Genoa senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. 30a giornata di Serie A: si gioca oggi domenica 11 aprile 2021 alle ore 15 italiane allo stadio Allianz Stadium di Torino. In classifica la Juventus di Andrea Pirlo è terza con 59 punti mentre il Genoa di Davide Ballardini è 13esimo con 32 punti. Tra le prime sette squadre in classifica, la Juventus è quella che ha guadagnato meno punti contro le formazioni attualmente nella metà bassa della classifica (33 in 15 gare).

Campo centrale Dybala, rientrato con un gol nel recupero infrasettimanale, ma Pirlo, in conferneza stampa, dice che non sarà titolare col Genoa: “Paulo non credo che possa partire dall’inizio perché è appena tornato dopo tre mesi di infortunio una buona mezz’ora, prima di giocare dal primo minuto dovrà fare un altro spezzone magari più lungo. Comunque sta bene, è pronto. Se fa parte della mia idea di calcio? È un giocatore importante, purtroppo non l’ho mai avuto a disposizione quest’anno ma adesso ci godiamo il momento e guardiamo il presente. Ha ancora un anno di contratto, possiamo tranquillamente guardare anche all’anno prossimo. E’ un giocatore di grande qualità e può fare la differenza”.

La Juventus ha ottenuto finora 17 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 58 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristiano Ronaldo con 25 reti. Invece il Genoa ha ottenuto finora 7 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 41. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Destro con 10 reti.

Le probabili formazioni di Juventus Genoa:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, Danilo S., Bentancur, Fagioli, Ramsey, Kulusevski, Morata. Indisponibili: Bonucci, Bernardeschi. Squalificati: nessuno.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Rovella, Badelkj, Zajc, Zappacosta; Destro, Scamacca. Allenatore Ballardini.

A disposizione: Marchetti, Paleari, Onguene, Zapata, Goldaniga, Ghiglione, Cassata, Behrami, Czyborra, Melegoni, Pjaca, Shomurodov. Indisponibili: Pandev, Luca Pellegrini. Squalificati: Strootman.

Arbitro dell’incontro è il signor Marco Di Bello coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri e Alessio Tolfo. Al VAR ci sarà invece Piero Giacomelli. Nella stagione 2020/21 l’arbitro Marco Di Bello ha diretto 14 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 63 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove Vedere Juventus Genoa Streaming senza Rojadirecta Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Juventus Genoa in diretta tv con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con SkyGo (gratis per gli abbonati su skygo.sky.it) e a pagamento per tutti su NowTV (link su www.nowtv.it).

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale. La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zancan, con Daniele Adani al commento tecnico.