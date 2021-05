Dove vedere JUVENTUS INTER Streaming Gratis Online: Dybala vs Lautaro

Juventus Inter Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: Big match della 37a e penultima giornata di Serie A. Juventus con la necessità di vincere per sperare di qualificarsi alla prossima Champions League, mentre l’Inter per terminare in bellezza un campionato dove con la conquista dello Scudetto ha di fatto rotto l’egemonia della Vecchia Signora che durava da 9 anni. Fischio d’inizio alle ore 18:00 ITA di oggi sabato 15 maggio 2021. Tutto quello che c’è da sapere sul Derby d’Italia all’Allianz Stadium di Torino. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus Inter in streaming e in diretta tv.

Juventus Inter streaming gratis: le formazioni

Cristiano Ronaldo ha esordito nella prima squadra dello Sporting Lisbona il 14/08/2002 contro l’Inter nel terzo turno di qualificazione alla Champions League. Il portoghese ha segnato quattro reti in 10 sfide in tutte le competizioni contro i nerazzurri (5V, 4N, 1P).

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo S, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, McKennie, Arthur, Ramsey, Bernardeschi, Kulusevski, Morata, Felix Correia. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

In quattro sfide ufficiali con la maglia dell’Inter contro la Juventus, Romelu Lukaku non ha segnato alcun gol; nel suo periodo in nerazzurro, contro nessun’altra squadra ha disputato più match senza trovare il gol considerando tutte le competizioni – al pari di Atalanta e Verona.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte. A disposizione: I Radu, Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Vecino, Young, Gagliardini, Sensi, Darmian, Sanchez, Pinamonti. Indisponibili: Vidal, Kolarov. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Calvarese.

L’Inter non ha trovato il gol in nessuna delle ultime cinque trasferte di Serie A allo Stadium contro la Juventus; soltanto contro la Reggina (sette) i bianconeri vantano una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi in casa nella competizione.

L’ultimo successo dell’Inter, allo Stadium, contro la Juventus in Serie A risale al novembre 2012 (3-1 con doppietta di Diego Milito e gol di Palacio); in quell’occasione, alla guida dei bianconeri c’era Antonio Conte.