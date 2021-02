Dove vedere JUVENTUS INTER Streaming Video Gratis Online | Ritorno di Semifinale Coppa Italia

Juventus Inter in diretta live tv e streaming gratis sui canali digitali nazionali a partire dalle ore 20:45 di oggi martedì 9 febbraio 2021. Juventus Inter si gioca allo Stadium di Torino per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Arthur ha la febbre, Morata ha un’infezione intestinale e per il quale si spera di recuperare per la panchina, visto che in attacco sarà Kulusevski a fare coppia con Cristiano Ronaldo, come all’andata a San Siro. Si parte dal 2-1 a favore della Juve di sette giorni fa. Il tecnico bianconero: “In campo per vincere, senza calcoli”.

La diretta di Juventus Inter è visibile su sul canale Rai Uno. Siti come Rojadirecta o TarjetaRojaOnline non sono autorizzati a mostrare le immagini dal vivo. Juve-Inter sarà arbitrata dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (VAR VAleri).

Juventus Inter streaming gratis link sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Juventus (3-5-2): Buffon; de Ligt, Demiral, Danilo; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kuluseveski, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Indisponibili: Dybala, Ramsey, Bonucci. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Romelu Lukaku, Lautaro Martínez. Allenatore Antonio Conte. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Alexis Sánchez, Vidal.

