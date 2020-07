Dove vedere JUVENTUS LAZIO Streaming Video: Ronaldo vs Immobile, chi vincerà?

Juventus Lazio streaming gratis e diretta televisiva senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline. Tutto pronto per la sfida in diretta tv delle ore 21:45 di oggi lunedì 20 luglio 2020 con la partita offerta dai servizi digitali di Sky.

Posticipo che chiude il 34esimo turno del calendario di calcio di Serie A stagione 2019/2020: Juventus Lazio può riaprire la corsa per lo Scudetto 2020. Bernardeschi è squalificato: Sarri in attacco proporrà Douglas Costa titolare insieme a Dybala, partito dalla panchina nell’ultimo match contro il Sassuolo, ed ovviamente a Cristiano Ronaldo. In mezzo probabile terzetto formato Bentancur, che dovrebbe recuperare dall’affaticamento, Pjanic e Rabiot, mentre in difesa De Ligt farà coppia con Bonucci. Cuadrado ed Alex Sandro esterni, Szczesny in porta. Non al meglio Chiellini, da valutare la sua convocazione.

Diretta Juventus Lazio Streaming: le formazioni



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: Bernardeschi. Indisponibili: Chiellini, De Sciglio, Khedira.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Cataldi, Parolo, Milenkovic-Savic, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: Patric. Indisponibili: Correa, Lucas Leiva, Lulic, Marusic, Radu, Luis Alberto, Jony.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio.

Dove vedere Juventus Lazio Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Juventus Lazio sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite, Canale 255 Satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.