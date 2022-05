Dove vedere JUVENTUS-LAZIO Streaming Gratis ROJADIRECTA Online Video: Dybala saluta i Tifosi Bianconeri

Juventus-Lazio Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Juventus-Lazio, partita valida per la chiusura della 37a giornata di Serie A, si disputerà stasera alle ore 20:45 allo stadio “Juventus Stadium” di Torino.

Sebbene la Lazio non possa più raggiungere la Juve in classifica, potrebbe però essere raggiunta a sua volta da altre squadre attualmente dietro di lei (fino ad un massimo di tre), quindi allungare la sua attuale sequenza di vittorie a tre partite sarà l’obiettivo minimo per tenere a bada le inseguitrici. Nonostante la storia negli scontri diretti non sia a loro favore, gli uomini di Maurizio Sarri sono stati spietati nelle ultime trasferte, vincendo tre delle ultime quattro trasferte di SA e segnando 3 o più gol in ciascuna delle tre vittorie. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Lazio streaming diretta tv.

Juventus-Lazio streaming gratis: le formazioni, non solo FantaCalcio

Paulo Dybala ha segnato nove gol contro la Lazio in 15 precedenti con la maglia della Juventus, tra cui un centro al suo esordio con questa squadra, l’8 agosto 2015 a Shanghai. Nel suo periodo in bianconero (dal 2015/16) nessun giocatore ha realizzato più reti contro i biancocelesti considerando tutte le competizioni.

Juventus (4-2-3-1): Szcesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Luca Pellegrini; Miretti, Rabiot; Bernardeschi, Paulo Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Ligt, Rugani, Alex Sandro, Locatelli, Zuelli, Aké, Cuadrado, Kean.

Ciro Immobile ha segnato quattro gol in Serie A contro la Juventus – tre dei quali nelle ultime quattro sfide all’Allianz Stadium. Tra i giocatori attualmente nella competizione, solo Duván Zapata (sei) e Giovanni Simeone (sei) ne contano di più.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Hysaj, Radu, Kamenovic, Basic, Akpa Akpro, Leiva, Raul Moro, Romero, Cabral.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Prenna e Cecconi. Quarto Uomo: Pezzuto. VAR: Aureliano, Assistente VAR: Zufferli.

Dove guardare Juventus-Lazio Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Juventus-Lazio con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Questa sarà l’ultima partita casalinga giocata da Paulo Dybala con la maglia della Juventus, e potrebbe cominciare bene visto il suo record di sette gol in 14 presenze contro la Lazio in Serie A. Per quanto riguarda la squadra ospite, Ciro Immobile ha segnato tre gol con la Lazio nell’arco degli ultimi quattro scontri diretti disputati in trasferta, con due di quei tre gol che sono arrivati su rigore.

Juventus-Lazio in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Statistica in evidenza: una sconfitta qui vedrebbe la Juventus concludere la stagione avendo guadagnato più punti in trasferta che in casa, per la prima volta dalla stagione 1949/50.

Juventus-Lazio streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

