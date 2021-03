Dove vedere JUVENTUS LAZIO Streaming Video Gratis Online Serie A: Ronaldo vs Immobile

Juventus Lazio Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: anticipo della 26a giornata di Serie A che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi sabato 6 marzo 2021.

Cristiano Ronaldo vs Ciro Immobile nel big match del turno 26 di Serie A. Sfida per la classifica marcatori e per entrare in Champions League, anche se la Juve non ha mollato il sogno tricolore. Pirlo: “Fare il massimo per vincere il campionato”. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus Lazio in streaming e in diretta tv.

Juventus Lazio streaming gratis: le formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Bernardeschi; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Frabotta. Indisponibili: Arthur, Bentancur, Chiellini, De Ligt, Paulo Dybala.

LAZIO (3-5-2): Reina; Hoedt, Acerbi, Marusic; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Ciro Immobile.

Dove guardare Juventus Lazio Streaming Gratis e diretta online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline



Allenatore S Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lazzari, Luiz Felipe, Radu.

Potete vedere Juventus Lazio con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. Streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.