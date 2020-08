Dove Vedere JUVENTUS LIONE Streaming Gratis Diretta Video Gol Highlights: in chiaro su Canale 5?

Juventus Lione senza Rojadirecta in streming live e diretta tv. La Vecchia Signora, fresca del non scudetto di fila, è chiamata a rimontare il risultato dell’andata (sconfitta con il risultato di 1-0 in Francia) contro il Lione di Rudy Garcia. I pronostici sono a favore della formazione di Sarri. Il Lione infatti arriva da un lungo periodo di inattività dopo la sospensione definitiva della Ligue 1, ma nella finale di Coppa di Lega ha messo in grossa difficoltà il PSG, vittorioso solo ai calci di rigore.

Fanno vedere Juventus Lione Diretta in chiaro?

Buone notizie: il match sarà disponibile in diretta tv in chiaro su Canale 5 di Mediaset,e quindi anche online con l’app Mediaset Play. La partita Juventus Lione sarà trasmessa anche su Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 o 482 del digitale terrestre).

Juventus Lione Streaming senza Rojadirecta, dove vedere la partita.

La partita Juventus Lione si potrà vedere anche in video streaming live usufruendo del servizio Sky Go (https://skygo.sky.it/), utilizzabile anche attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone. Probabilmente il match sarà anche disponibile in streaming su YouTube e con Facebook Live-Stream. Sconsigliamo quindi di utilizzare siti illegali come Rojadirecta.

Fiscio d’inizio di Juventus Lione alle ore 21:00 italiane di oggi venerdì 7 agosto 2020.

Probabili formazioni Juventus Lione.



Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri.

Lione (3-5-2): Lopes; Marçal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimarães, Caqueret, Cornet; Dembélé, Depay. Allenatore Garcia.

Arbitro: Felix Zwayer (Germania).