Dove vedere Juventus-Maccabi Haifa Streaming Online TV Gratis Video Italiano

Juventus-Maccabi Haifa Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Juventus-Maccabi Haifa, partita valida per la terza giornata del Gruppo H della fase a gironi di Champions League, andrà in scena alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 5 ottobre 2022. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Maccabi Haifa streaming e in diretta tv.

Le due squadre hanno zero punti in classifica, entrambe hanno perso le rispettive partite giocate contro PSG e Benfica: chi perde questa sera riduce ai minimi termini la possibilità di passare agli ottavi.

Il Maccabi Haifa cercherà la prima vittoria in trasferta in UEFA Champions League, essendo l’ottavo tentativo (0 vittorie, 1 pareggio, 6 sconfitte). Per questo, la squadra israeliana dovrà aggiungere quello che sarebbe anche il primo gol in trasferta nella competizione dal novembre 2002, dopo aver fallito nell’ultima apparizione nel torneo nella stagione 2009-10 e nella J1 della stagione in corso.

La Juventus ha perso entrambe le partite di UEFA Champions League in questa stagione – mai prima d’ora ha perso le prime tre partite in una singola stagione, mentre l’ultima volta che non è riuscita a vincere nessuna delle prime tre partite è stata nel 2013-14 (P2 S1) ; stagione in cui non sono riusciti a superare la fase a gironi.

Il Maccabi Haifa ha perso le ultime otto partite di Champions League con un punteggio complessivo di 13-1. L’ultima volta che sono riusciti a evitare la sconfitta è stato un pareggio per 3-3 contro l’Olympiakos nel novembre 2002.

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è attualmente alla sua più lunga serie di sconfitte (3) e senza vittorie (4) da allenatore in UEFA Champions League. L’italiano non è mai andato cinque partite di fila senza vincere nella competizione.

Leandro Paredes ha fornito un assist all’esordio con la Juventus contro il Benfica, il che significa che ha già lo stesso numero di assist ottenuti nelle 21 partite giocate con il Paris Saint-Germain in UEFA Champions League (1).

Il gol di Tjaronn Chery contro il Paris Saint-Germain è stato il primo gol del Maccabi Haifa dal novembre 2002 (contro l’Olympiakos) e solo due giocatori sono riusciti a segnare consecutivamente per gli israeliani nella competizione: Yakubu e Yaniv Katan, entrambi nel novembre 2022.

Da quando ha segnato 33 secondi nel suo esordio in UEFA Champions League a febbraio (contro il Villarreal), Dušan Vlahović non ha segnato in nessuna delle sue ultime tre presenze, tutte sconfitte dalla Juventus. Vlahović ha tirato in porta due tiri in porta all’esordio nella competizione, solo uno in meno di quelli che ha realizzato nelle sue tre partite da allora (3).

Potete vedere Juventus-Maccabi Haifa sui canali digitali di Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Su Sky sarà Fabio Caressa a raccontare le emozioni della sfida, con commento tecnico di Giuseppe Bergomi.

Diretta disponibile anche con Infinity +, tramite l’apposito abbonamento e accedendo alla piattaforma da una moderna smart tv. Qui saranno coppia Massimo Callegari e Giancarlo Camolese a raccontare la sfida.

Si gioca allo stesso orario di Chelsea-Milan che viene trasmessa su Amazon Prime Video.

Juventus-Maccabi Haifa streaming gratis: le formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Bremer, Danilo; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Locatelli, McKennie, Fagioli, Soulé, Kean, Milik. Indisponibili: Aké, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba. Squalificati: nessuno.

Maccabi Haifa (3-5-2): Cohen; Batubinsika, Seck, Goldberg; Sundgren, Chery, Mohamed, Abu Fani, Cornud; Pierrot, Chibota. Allenatore Barak Bakhar.

A disposizione in panchina: Mashpati, Menachem, Arad, Meir, Lavi, Levy, Rukavytsya, David, Aziza, Atzili. Indisponibili: Podgoreanu. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Scharer (Svizzera). Assistenti: De Almeida e Zogaj (Svizzera). IV uomo: Bieri (Svizzera). VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: San (Svizzera).

Juventus-Maccabi Haifa streaming online gratis con Mediaset Infinity Plus per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

Per gli abbonati a Sky Juventus-Maccabi Haifa live streaming è a disposizione l’app SkyGo. L’ultima alternativa per la diretta streaming è con NOW TV a pagamento per tutti. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative a Rojadirecta? Abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.