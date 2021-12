Dove vedere JUVENTUS-MALMOE Streaming Gratis ROJADIRECTA Video: Allegri vs Tomasson

Juventus-Malmoe Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. La Juve deve solo pensare a vincere e poi, al triplice fischio, controllare cosa sia accaduto nella partita a San Pietroburgo tra Zenit e Chelsea. Sarà importante battere il Malmoe questa sera, nonostante la qualificazione aritmetica agli ottavi e la possibilità di far rifiatare qualcuno per concentrarsi sulla rimonta in campionato. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus-Malmoe in diretta streaming.

Juventus-Malmoe streaming gratis: le formazioni

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia: “Dobbiamo vincere per finire il girone nel migliore dei modi e soprattutto prepararci al meglio per la trasferta di Venezia. Quando si vince si sta meglio: ci alleniamo meglio, siamo più sereni. Facciamo questo lavoro e giochiamo e ci alleniamo per vincere le partite: quando ci riusciamo ci dà maggiore serenità nel lavoro quotidiano e questo è importante. In questo momento siamo indietro e l’unica cosa che possiamo fare è cercare di vincere più partite possibile, sperando che quelle davanti sbaglino”.

Juventus (3-5-2): Perin; Rugani, Bonucci, De Ligt; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Morata. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Cuadrado, De Winter, Locatelli, Miretti, De Graca. Indisponibili: Chiesa, Danilo, Kulusevski, McKennie, Ramsey, Kean, Lu. Pellegrini (fuori lista), Kaio Jorge (fuori lista). Squalificati: nessuno. Diffidati: Cuadrado.

Malmoe (4-4-2): I Diawara; E Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Moisander; Birmancevic, Rakip, A Christiansen, Rieks; Colak, Berget. Allenatore Tomasson. A disposizione in panchina: Ellborg, Eile, Olsson, Innocent, Bjorqvist, Nalic, Gwargis, Sergio Pena, Nanasi, Abubakari. Indisponibili: Dahlin, Beijmo, Lewici. Squalificati: nessuno. Diffidati: Brosson, Larsson, Nielsen.

Arbitro: Irfan Peljto (Bosnia). Assistenti: Beljo, Ibrisimbegovic (Bosnia). Quarto uomo: Gigovic (Bosnia). Var: Martinez Munuera (Spagna). Assistente Var: Hernandez (Spagna).

Dove guardare Juventus-Malmoe in Diretta TV Online senza Rojadirecta



Potete vedere Juventus-Malmoe in diretta tv alle ore 18:45 di oggi 8 dicembre sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online gratis via streaming con SportMediaset. Mediaset trasmetterà Juventus-Malmoe in diretta streaming attraverso il servizio a pagamento di Infinity+.

Dove vedere Juventus-Malmoe Streaming Gratis senza Rojadirecta



Juventus-Malmoe streaming online gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Diretta anche su NOW, il servizio streaming on-demand offerto da Sky. Rojadirecta TV non è una valida alternativa perchè in Italia è stata oscurata.