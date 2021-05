Dove vedere JUVENTUS MILAN Streaming Gratis: CR7 Ronaldo VS Ibrahimovic | Video Online Serie A

Juventus Milan Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: Big match all’Allianz Stadium. Pirlo e Pioli si giocano un posto nella prossima edizione della Champions League. Partita della 35a giornata di Serie A che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi domenica 9 maggio 2021. Tutto quello che c’è da sapere sulla sfida della Dacia Arena. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus Milan in streaming e in diretta tv.

Juventus e Milan si affronteranno questa domenica all’Allianz Stadium di Torino in uno scontro diretto per la Champions League in cui nessuna delle due squadre può permettersi di fallire, a quattro gare dalla fine della Serie A. Juventus e Milan si giocano quindi tre punti epocali nel loro obiettivo di finire tra i primi quattro e qualificarsi per la Champions League.

La Juventus di Andrea Pirlo stava per capitolare la scorsa settimana, quando è stata salvata dal baratro dal portoghese Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta negli ultimi dieci minuti in casa dell’Udinese (partita vinta 2-1), ma ha bisogno di alzare ancora di livello se vuole evitare un fallimento storico. Partita con l’intento di conquistare tutto, ha consegnato lo scettro di Campione d’Italia all’Inter quattro giornate prima della fine ed è stato eliminata agli ottavi di Champions League dal Porto. E’ rimasto solamente la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta e l’obbligo di entrare in “Champions”, visto che per Pirlo è in gioco anche il suo futuro a Torino.

Lo attende uno scontro vibrante con il Milan dello svedese ex bianconero Zlatan Ibrahimovic, che sta lottando per il ritorno in Champions League, di cui è sette volte campione, per la prima volta dal 2014. La squadra di Stefano Pioli ha ritrovato l’entusiasmo con il 2-0 della scorsa settimana contro il Benevento ed è arrivata a Torino con l’intento di rafforzare la propria candidatura ai primi quattro.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Kulusevski; Paulo Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Demiral, Chiesa.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Potete vedere Juventus Milan con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Oltre l’Udinese, solo il Bayer Leverkusen può vantare zero gol subiti su sviluppi di corner nei cinque maggiori campionati europei in corso; dall’altra parte, solo il Benevento (11) ha segnato più reti della Juventus (10) su queste situazioni di gioco nella Serie A 2020/21.

Juventus Milan streaming online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Otto gol e sette assist per Rodrigo de Paul, per un totale di 15 partecipazioni attive: in un singolo campionato di Serie A il centrocampista dell’Udinese ha fatto meglio solamente nel 2018/19 (17: nove reti e otto passaggi vincenti). Paulo Dybala ha preso parte a 14 gol contro l’Udinese in Serie A (otto reti, sei assist), almeno tre in più rispetto a ogni altra avversaria nella competizione; tuttavia, è stato coinvolto in una sola rete nelle cinque sfide più recenti contro i friulani (gol nel gennaio 2021). L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è rimasto a secco di gol nelle ultime tre presenze di campionato e non fa peggio da novembre 2017: quattro con il Real Madrid.