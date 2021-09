Dove vedere JUVE-MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA Video: Morata vs Rebic

Juventus-Milan Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Juventus-Milan, partita valida per la quarta giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 19 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadium di Torino. Allegri: “È una delle partite più importanti se non la più importante. Serve una bella prestazione perché abbiamo solo un punto, dando seguito alla Champions”. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus Milan streaming diretta tv.

Juventus e Milan si sono incontrate la prima volta ad aprile 1901 ed hanno vinto un totale di 54 titoli di Serie A, ma questo nuovo scontro della partita più giocata di sempre in Italia li vede agli estremi opposti della classifica. I padroni di casa devono sperare che la vittoria per 3-0 nel turno infrasettimanale di UEFA Champions League contro il Malmoe possa ridare fiducia e mettersi alle spalle il peggior inizio di campionato dal 2015/16 in poi (1 pareggio, 2 sconfitte).

Juventus-Milan streaming gratis: le formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Bonucci, De Sciglio, L Pellegrini, McKennie, Ramsey, Kulusevski, Chiesa, Kean.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, A Romagnoli, Tomori, T Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Conti, Jungdal, Kjaer, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Kalulu, Bennacer, Pellegri, Maldini.

Arbitro: Doveri di Roma.

Potete vedere Juventus Milan con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.

Juventus Milan streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.