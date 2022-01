Dove vedere JUVENTUS UDINESE Streaming Gratis Video: Dybala vs Deulofeu

Juventus-Udinese Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Juventus-Udinese, partita valida per la 22a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi sabato15 gennaio nello stadio “Allianz Stadium” di Torino.

La Vecchia Signora punta ancora una volta sul campionato e spera di recuperare dal colpo patito a metà settimana, quando un errore di Alex Sandro è costata la Supercoppa Italiana all’ultimo secondo dei supplementari contro l’Inter (2- 1).

Juan Guillermo Cuadrado ha completato la squalifica per accumulazione di cartellini gialli ed è pronto al ritorno contro l’Udinese, il cui obiettivo è allontanarsi dalla zona rossa. Dal canto suo, la Juventus è al quinto posto in Serie A cercando di entrare in Champions League. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Udinese streaming diretta tv.

Juventus-Udinese probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Luca Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Rabiot; Morata. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Alex Sandro, De Winter, McKennie, Arthur, Bernardeschi, Kaio Jorge, Kean. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Danilo, Chiesa, Ramsey.

Udinese (3-5-2): Padelli; N Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore Cioffi. A disposizione in panchina: Piana, Codutti, Castagnaviz, Jajalo, Samardzic, Pussetto, Success, Nestorovski. Squalificati: Becao. Indisponibili: Pereyra, Larsen, Silvestri, Zeegelaar, Makengo, Santurro, Jajalo, Arslan.

Arbitro: Giua di Olbia. Guardalinee: Raspollini-Di Gioia. 4° Uomo: Fourneau. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Cecconi.

Potete vedere Juventus-Udinese con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport Calcio (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Riccardo Mancini, assistito in cabina di commento da Massimo Gobbi. Per quanto riguarda Sky, telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

Juventus-Udinese streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGO, tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. A pagamento per tutti con l’opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky.

Juventus-Udinese Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.