Dove vedere JUVENTUS NAPOLI Streaming Gratis Video: Dybala vs Insigne

Juventus-Napoli, partita valida per la 20a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi giovedì 6 gennaio nello stadio "Allianz Stadium" di Torino. Ecco le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro gli uomini di Spalletti:

“Abbiamo due acquisti come Dybala e Chiesa, che ci daranno una grossa mano e faranno quattro mesi importanti. Gli acquisti a gennaio incidono poco, dobbiamo migliorare quello che abbiamo. Per raggiungere gli obiettivi bisogna viaggiare a una velocità di crociera che a noi è mancata, bisogna cercare di tenere sempre il motore acceso”. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Napoli streaming diretta tv.

Juventus-Napoli streaming gratis: le formazioni, non solo FantaCalcio

Juan Cuadrado ha fatto gol in due delle ultime quattro partite della Juventus in campionato, e nonostante non abbia ancora mai segnato contro il Napoli, ha fatto tre assist contro quest’avversario. Un altro che gioca sulla destra, Matteo Politano del Napoli, ha segnato il gol di apertura della sua squadra contro la Juventus all’inizio di questa stagione.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa. Allenatore Max Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Danilo, De Winter, Pinsoglio, Ramsey, Soulé.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Elmas; Politano, Mertens, Lorenzo Lorenzo Insigne; Petagna. A disposizione: Marfella, Idasiak, Costanzo, Spedalieri, Vergara. Allenatore Domenichini

Arbitro: Sozza di Seregno (Giallatini-Preti).

Sequenza in evidenza: c’è stato esattamente un gol in entrambi i tempi in tutte e cinque le ultime partite della Juventus in campionato.

Dove guardare Juventus-Napoli Diretta TV Online



Potete vedere Juventus-Napoli con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Il Napoli ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato contro la Juventus (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 sfide ai bianconeri (4N, 11P) – dal 2020 in avanti quella partenopea è la squadra che ha battuto più volte i piemontesi in Serie A (tre).

Dove vedere Juventus-Napoli Streaming



Juventus-Napoli streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Allegri vede una super favorita per il titolo finale: