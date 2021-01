Dove Vedere JUVENTUS NAPOLI Streaming Online Supercoppa italiana

Juventus Napoli senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi mercoledì 20 gennaio 2021 alle ore 21:00 si gioca Juventus Napoli, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per la Supercoppa italiana. Il Napoli si gioca per la quarta volta la Supercoppa, tutte contro la Juventus: ne ha vinto due. Una buona notizia per la Juventus è arrivata nelle ore che precedono la partita: c’è il via libera per il ritorno in campo di Juan Cuadrado, che si è negativizzato al covid dopo che anche il secondo tampone ha dato esito negativo. Il colombiano è stato convocato.

Dove Vedere Juventus Napoli Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Juventus Napoli di Supercoppa in diretta tv e in chiaro con Rai Uno.

Le probabili formazioni di Juventus Napoli:

quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Rai Play (gratis per gli abbonati su www.raiplay.it). Su twitter la diretta live dell’evento, seguendo i rispettivi account ufficiali delle due squadre.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale. TarjetaRojaOnline Gratis pure è considerata non valida in quanto non detiene i diritti tv per la trasmissione dal vivo.