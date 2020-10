Dove Vedere JUVENTUS NAPOLI Streaming Online: verso la vittoria a tavolino per la Juve

Aggiornamento Juventus Napoli streaming delle 20:45. In una nota la Lega Serie A ha ribadito che non ci sono le condizioni per rinviare Juventus-Napoli e che il protocollo è stato disatteso sia dal club di De Laurentiis che dalla autorità sanitarie campane. Si va verso il 3-0 a tavolino per la Juventus.

Aggiornamento Juve Napoli. I giocatori del Napoli non sono partiti alla volta di Torino e si trovano nelle loro case in quarantena come previsto dall’Asl Napoli 1, quindi la partita non si giocherà. Resta capire se ci sarà il 3-0 a tavolino per la Juve,e in questo caso gli azzurri faranno sicuramente ricorso, o se la partita verrà rinviata.

Juventus Napoli senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi domenica 4 ottobre 2020 alle ore 20:45 si gioca Juventus Napoli, per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A. Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso hanno giocato assieme 218 partite di Serie A con la maglia del Milan registrando il 60% di vittorie (131 su 218): 179 di queste gare sono arrivate sotto la gestione di Carlo Ancelotti, ex allenatore di entrambe le squadre di questo incontro.

Dove Vedere Juventus Napoli Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Juventus Napoli in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite,

Le probabili formazioni di Juventus Napoli:

473 e 483 del digitale terrestre) e(Canale 251 Satellite).quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con SkyGo (gratis per gli abbonati su https://skygo.sky.it) e a pagamento per tutti su NowTV (link su https://www.nowtv.it).

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Arthur, McKennie, Cuadrado; Ramsey; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Rabiot. Indisponibili: Alex Sandro, Bernardeschi, De Ligt.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. Allenatore Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Lorenzo Insigne, Zielinski, Elmas.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale. La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zancan, con Daniele Adani al commento tecnico.