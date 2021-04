Dove Vedere JUVENTUS NAPOLI Streaming senza Rojadirecta Gratis Online alle ore 18:45: Ronaldo vs Mertens

Juventus Napoli senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Il recupero della partita Juve-Napoli che non si è giocata domenica 4 ottobre 2020 in occasione della 3a giornata di Serie A, si gioca oggi mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 18:45 italiane.

Juventus Napoli si gioca dopo già due precedenti in questa stagione: il primo in finale di Supercoppa Italiana al “Mapei Stadium” il 20 gennaio, conclusosi con il successo dei ragazzi allenati da Pirlo con il risultato finale di 2-0 e un clamoroso rigore sbagliato da Lorenzo Insigne; il secondo al “Diego Armando Maradona” il 13 febbraio, valido per il campionato (gara di ritorno) e vinto dai partenopei grazie ad un rigore trasformato da Insigne.

Dove Vedere Juventus Napoli Streaming senza Rojadirecta Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Juventus Napoli in diretta tv con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 e 254 del satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con SkyGo (gratis per gli abbonati su skygo.sky.it) e a pagamento per tutti su NowTV (link su www.nowtv.it).

Questo sarà dunque il terzo confronto stagionale tra le due squadre che, in classifica, hanno esattamente gli stessi punti (56): entrambe sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, senza ormai più speranze

Le probabili formazioni di Juventus Napoli:

tricolori in virtù della fuga dell’Inter in vetta.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. A disposizione in panchina: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, Alex Sandro, Dragusin, Di Pardo, Arthur, Fagioli, Ramsey, Kulusevski, Dybala. Indisponibili: Bonucci e Bernardeschi per Covid.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso. A disposizione in panchina: Meret, Contini, Mario Rui, Maksimovic, Manolas, Bakayoko, Elmas, Lobotka, Politano, Osimhen, Petagna, Cioffi. Indisponibili: Ghoulam.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1 (VAR: Luigi Nasca).

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale. La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zancan, con Daniele Adani al commento tecnico.