Dove Vedere JUVENTUS PARMA LIVE Streaming senza ROJADIRECTA Video Gratis Online DAZN Serie A

Juventus Parma Streaming Gratis senza Rojadirecta Live: partita che possiamo vedere in diretta tv e live streaming gratis, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle 20:45 di oggi 21 aprile 2021.

Juventus e Parma si affrontano per la 32° giornata di Serie A edizione 2020/2021. Nel torneo, la Juventus viene dalla sconfitta per 1-0 contro l’Atalanta, mentre il Parma viene dalla sconfitta contro il Cagliari per 4-3. La Juventus ha 62 punti in classifica, mentre il Parma ha 20 punti.

A fine stagione i primi 4 in classifica si qualificheranno alla Champions League 2021/2022. Il quinto e il sesto giocheranno l’Europa League e gli ultimi 3 saranno retrocessi in Serie B.

La Juventus è il Campione in carica della Serie A e ha vinto gli ultimi 9 scudetti di fila, ed è la squadra che guida la classifica con il maggior numero di titoli ottenuti, con 36 titoli nazionali. Seguono Inter e Milan, con 18, Genoa con 9 e poi Bologna, Torino e Pro Vercelli (oggi in Serie C), con 7.

Dove vedere Juventus Parma streaming live e in diretta tv senza Rojadirecta

Potete vedere Juventus Parma in diretta sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Dove guardare Juventus Parma streaming gratis e diretta live online senza Rojadirecta



Juventus Parma video streaming gratis con l’app di DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Ultime notizie formazioni Juventus Parma Live: non solo Fantacalcio.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Kulusevski; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bernardeschi, Chiesa.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Mihaila. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Conti, Cyprien, Gagliolo, Iacoponi, Inglese, Kucka, Nicolussi Caviglia, Zirkzee.