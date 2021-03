Dove Vedere JUVENTUS PORTO Streaming Diretta Online UCL: Gratis in chiaro su Canale 5

Tutto pronto all’Allianz Stadium di Torino per assistere alla diretta streaming di Juventus Porto in programma oggi martedì 09/03/2021 alle ore 21:00 italiane: partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

È la sera della verità per la Juventus di Pirlo. Contro il Porto i bianconeri si giocano il passaggio ai quarti dopo il 2-1 subito all’andata in Portogallo, e visto il ritardo in campionato rispetto all’Inter, quello di oggi è un obiettivo ancora più delicato, da non fallire assolutamente. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus Porto in streaming e in diretta tv.

Juventus Porto streaming gratis: le formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Kulusevski, Rabiot, Arthur, Chiesa; Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

PORTO (4-3-3): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Uribe, S.Oliveira, Otavio; Corona, Marega, Luis Diaz. Allenatore Sérgio Conceição.

Nelle ultime 12 partite casalinghe nella fase a eliminazione di Champions League la Juventus ha un bilancio di 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Le sconfitte sono arrivate nelle scorse tre edizioni: col Real di Ronaldo nel 2017/18 e l’Ajax di De Ligt nel 2018/19. L’ultima vittoria esterna del Porto nella fase a eliminazione è del 2003-04, in semifinale contro il Deportivo La Coruna: da allora 4 pareggi e 9 sconfitte.

Dove vedere Juventus Porto Streaming Gratis e diretta online senza Rojadirecta.

Nelle ultime sei occasioni in cui ha perso la partita di andata, la Juventus è stata eliminata cinque volte, con la sola eccezione degli ottavi 2018-19 contro l’Atletico Madrid.

Juventus Porto video streaming gratis con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.

La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5, con streaming gratuito online su Mediaset Play.