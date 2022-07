Dove Vedere JUVENTUS REAL MADRID Streaming Gratis Online Video: Amichevole Estate 2022

Juventus-Real Madrid senza Rojadirecta: dove in streming live e diretta tv. È tutto pronto per assistere alla diretta streaming di Juventus-Real Madrid, terzo e ultimo incontro stagionale della nuova Juve di Allegri negli Stati Uniti in questo “Soccer Champions Tour 2022“. Dopo Chivas (vittoria 2-0) e Barcellona (pareggio 2-2) oggi tocca al Real Madrid di Ancelotti: si gioca alle ore 4:00 italiane di domenica 31 luglio 2022. Juventus-Real Madrid andrà in scena al Rose Bowl Stadium di Pasadina.

Juventus-Real Madrid probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Soulé; Di Maria, Vlahovic, Cuadrado. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Pellegrini, Gatti, Rugani, Rovella, Zakaria, Kean, Aké, Cudrig, Da Graca, Garofani, Barbieri, Compagnon, Fagioli.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Canizares, Vallejo, Nacho, Rudiger, Odriozola, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Camavinga, Hazard, Asensio, Rodrygo, Mariano Diaz, Latasa.

Dove Vedere Juventus-Real Madrid Streaming senza Rojadirecta Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile vedere Juventus-Real Madrid in diretta tv su DAZN, visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e su tutte le tv collegate con una console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Diretta streaming Juventus-Real Madrid anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Alternative per vedere Juventus-Real Madrid Streaming Online



Ricordiamo che Juventus-Real Madrid Rojadirecta Online (oppure RojadirectaTV, RojadirectaEnVivo, RojadirectaTV Club e Rojadirecta TOP) non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito Rojadirecta è stato chiuso in Italia perchè illegale.