Dove vedere Juventus-Roma Streaming Gratis TV Online Diretta Video: Vlahovic vs Dybala

Juventus-Roma streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d'inizio alle 18:30 italiane di oggi sabato 27 agosto 2022. Juventus-Roma è valida per la 3a giornata di Serie A stagione 2022/23.

La vittoria al primo turno contro il Sassuolo è stata poi seguita da un enorme passo indietro, dato che la Juventus è stata bloccata su un deludente pareggio 0-0 contro la Sampdoria. Una mancanza di occasioni ed un’altra prestazione piatta hanno alzato ancora una volta il malcontento nei confronti dell’allenatore Massimiliano Allegri, che potrebbe almeno provare una certa soddisfazione per l’ennesima porta inviolata che ha ottenuto, dato che è la prima volta in otto anni che la Juventus ha cominciato una stagione di Serie A (SA) senza subire gol nelle prime due partite.

José Mourinho ha perso le ultime due sfide contro la Juventus, entrambe nella scorsa Serie A: nella sua carriera da allenatore, solo una volta ha registrato più KO di fila contro una singola avversaria in campionato, quattro contro il Liverpool in Premier League.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Juventus-Roma streaming gratis online.

Juventus-Roma, probabili formazioni

Juventus (4-1-4-1): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Kostic; Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Rovella, Fagioli, Zakaria, Miretti, Soulè, Kean, Milik.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Pellegrini Spinazzola; Paulo Dybala, Abraham. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Celik, Vina, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Shomurodov.

Arbitro: Irrati di Pistoia. Guardalinee: Preti e Berti. IV Uomo: Abisso. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Paganessi.

Juventus-Roma in TV al posto di Rojadirecta



Juventus-Roma in diretta tv con DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). La telecronaca sarà effettuata da Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Juventus-Roma streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Juventus-Roma in diretta tv è disponibile solo su DAZN. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Alternativa per vedere Juventus-Roma streaming al posto di Rojadirecta italiano

