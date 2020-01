Dove vedere JUVENTUS ROMA Streaming in chiaro Online su Rai Play | Ottavo di finale Coppa Italia TIM Cup

Vedere diretta Juventus Roma in streaming gratis e video tv con tutte le alternative a Rojadirecta disponibili oggi, mercoledì 21 gennaio 2020, a partire dalle 20:45. Si gioca per i quarti di finale della Coppa Italia TIM Cup. La vincente del confronto dell’Allianz Stadium sfiderà poi la vincente di Milan-Torino in semifinale.

La “Joya” Paulo Dybala è il miglior marcatore della Juventus nel torneo con 2 reti realizzate, con lo stesso bottino di goal Lorenzo Pellegrini è il giocatore più prolifico della squadra giallorossa. La Vecchia Signora è inoltre una delle vittime preferite di Nikola Kalinic nella sua avventura italiana: il croato ha segnato 3 goal in tutte le competizioni ai bianconeri, e solo con Inter e Cagliari (4 reti) ha fatto meglio.

Nel vedere la diretta streaming di Juventus Roma dobbiamo sapere prima le probabili formazioni:

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri.

Roma (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, G Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Lo Pellegrini, Kluivert; Kalinic. Allenatore Paulo Fonseca.

Diretta Juventus Roma streaming gratis e tv in chiaro.



Potete vedere Juventus Roma in chiaro su Rai 1. Diretta streaming gratis RaiPlay quindi con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 20:15. La telecronaca in diretta avrà inizio con il fischio d’inizio dell’arbitro che verrà dato alle ore 20:45. I raccoglitori di indici web rojadirecta e tarjetarojaonline per andare a vedere la partita online, sono considerati illegali e quindi sono oscurati in Italia.