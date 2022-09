Come vedere Juventus-Salernitana Streaming Gratis Rojadirecta Online Diretta TV Video: Kostic vs Piatek

Juventus-Salernitana streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 20:45 italiane di oggi domenica 11 settembre 2022. Juventus-Salernitana è valida come posticipo serale domenicale della 6a giornata di Serie A stagione 2022/23.

Dalla sconfitta con il Psg in Champions, anche se con onore, alla Salernitana in campionato che per Massimiliano Allegri è una “delle migliori tra le squadre che puntano a restare in Serie A e che concederà meno spazi”. La Juventus sa di essere obbligata a vincere dopo i 3 pareggi nelle prime 5 gare di campionato, a maggior ragione dopo le parole di John Elkann in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, che si è detto convinto che la Signora possa conquistare lo scudetto. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Juventus-Salernitana streaming gratis online.

Probabili formazioni di Juventus-Salernitana

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Gatti, Alex Sandro; Fagioli, Paredes, Miretti; Kostic, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, Danilo, Bremer, Rugani, McKennie, Soulé, Cuadrado, Milik, Iling-Junior. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, Szczesny, Di Maria, Locatelli, Rabiot. Squalificati: nessuno.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, L.Coulibaly, Vilhena, Maggiore, Mazzocchi; Dia, Piatek. Allenatore Davide Nicola. A disposizione in panchina: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Gyomber, Sambia, Kastanos, Botheim, Valencia, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola, Bonazzoli. Indisponibili: Bohinen, Lovato, Radovanovic, Ribéry. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Marcenaro di Genova. Guardalinee: Scarpa e Trinchieri. IV uomo: Sozza. VAR: Banti. Assistente VAR: Meli.

Juventus-Salernitana in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida dell’Artemio Franchi attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q.

“L’ottimismo dell’ingegnere è anche il mio – dice il tecnico della Juve Allegri alla Gazzetta dello Sport– ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo fuori Chiesa, Pogba e Di Maria: che cosa succederebbe se togliessimo tre giocatori così a qualsiasi altra squadra? C’è grande voglia di lavorare e di tornare a vincere, anche se non è facile, ci mancano giocatori importanti con cui avrei potuto fare più cambi. La prospettiva è rosea ma non dobbiamo diventare simpatici e bellini”.

Il riferimento è ai troppi complimenti ricevuti dopo il ko di Parigi:

“Dopo il 2-0 abbiamo avuto una buona reazione, però la cosa che non mi piace è che dopo quella partita è passato il messaggio che abbiamo giocato bene. Siamo diventati simpatici, ma questo non va bene sennò diventiamo simpatici e bellini ma perdenti. Molto meglio essere antipatici. Abbiamo perso e quindi non dobbiamo essere contenti”.

Juventus-Salernitana streaming online è disponibile solo su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Sull’attacco per Juve-Salernitana Online, Allegri vede bene Milik più Vlahovic, anche se domani il polacco potrebbe riposare:

“Noi cerchiamo di aiutare Vlahovic e lui sta migliorando sui palloni toccati. A Dusan piace più attaccare la profondità, Milik raccorda più il gioco. Dusan però ha fatto 4 gol, è un centravanti e deve segnare. Le sfumature del gioco le migliorerà strada facendo. Milik e Vlahovic hanno dimostrato di poter giocare insieme, Milik era tanto che non giocava e mercoledì abbiamo un’altra partita, speriamo di indovinare la formazione. I cambi diventano importanti, soprattutto ora che ne abbiamo cinque. Possono essere più determinanti di chi parte dall’inizio”.

