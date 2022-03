Dove Vedere Juventus-Salernitana Streaming Gratis Online Video: Vlahovic v Djuric

Juventus-Salernitana Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

La Juventus ha subito soltanto un gol in cinque sfide contro la Salernitana in Serie A: quello di Marco Di Vaio, il 2 maggio 1999, che ha regalato ai campani l’unico successo contro la Vecchia Signora nel massimo campionato – completano il quadro tre vittorie dei bianconeri e un pareggio.

Juventus-Salernitana probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Luca Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Vlahovic, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Winter, Stramaccioni, De Sciglio, Miretti, Soulè, Kean, Dybala. Indisponibili: Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Zakaria, Bonucci, Locatelli, Akè. Squalificati: nessuno. Diffidati: Morata, Vlahovic, Pellegrini.

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L Coulibaly, Ederson; Kastanos, Bonazzoli, Perotti; Djuric. Allenatore Nicola. A disposizione: Belec, Ruggeri, Gyomber, Zortea, Gagliolo, Bohinen, Radovanovic, M Coulibaly, Verdi, Ribery, Mikael, Mousset. Indisponibili: Strandberg, Veseli. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi. Guardalinee: De Meo-Mokhtar. Quarto Uomo: Marchetti. Var: Abisso. Assistente Var: Alassio.

Potete vedere Juventus-Salernitana con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick. La telecronaca di Juventus-Salernitana su DAZN verrà raccontata da Ricky Buscaglia col commento tecnico di Dario Marcolin.

Statistica in evidenza: la Juventus è stata in vantaggio alla fine del primo tempo in 17 occasioni in questa stagione di Serie A (12 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta): un record alto in campionato prima di questo turno.

Juventus-Salernitana streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

