Dove vedere JUVENTUS SAMPDORIA Streaming Video Online | Calcio Serie A

Vedere diretta Juventus Sampdoria in tv e video streaming gratis con tutte le alternative a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline disponibili oggi, domenica 26 luglio 2020, a partire dalle 21:45. Si gioca per la 36a giornata di Serie A, terzultima di campionato, dove la Juventus , a soli tre punti dalla matematica certezza di vincere lo Scudetto riceve davanti ai propri tifosi la Sampdoria del bomber (e ex juventus) Fabio Quagliarella.

Nel vedere la diretta streaming di Juventus Sampdoria dobbiamo sapere che la Juventus ha affrontato la Sampdoria 123 volte in A: 60 successi, 37 pareggi e 26 sconfitte. Juventus e Sampdoria non pareggiano in Serie A dal dicembre 2014 (1-1 allo Stadium): da allora otto successi bianconeri e due blucerchiati. La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 10 partite interne di Serie A contro la Sampdoria, realizzando 29 reti nel parziale (2.

Diretta Juventus Sampdoria in tv e streaming gratis senza Rojadirecta.



9 di media a match). La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Sampdoria e non arriva a cinque di fila con i blucerchiati dal 1968.

Potete vedere Juventus Sampdoria sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming Sky quindi con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 21:15. Streaming video live gratis per gli abbonati con SkyGo. La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN. I raccoglitori di indici web Rojadirecta e Tarjetarojaonline per andare a vedere la partita online, sono considerati illegali e quindi sono oscurati in Italia.



Probabili formazioni Juventus Sampdoria.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Sciglio, Khedira, Higuain, Chiellini, Douglas Costa.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: Colley, Vieira. Indisponibili: Ekdal.