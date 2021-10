Dove vedere JUVENTUS-SASSUOLO Streaming Gratis Video: Dybala vs Scamacca

Juventus-Sassuolo Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Juventus-Sassuolo, partita valida per la decima giornata di Serie A (secondo turno infrasettimanale), si disputerà alle ore 18 italiane di oggi mercoledì 27 ottobre 2021 nel prestigioso palcoscenico dell’Allianz Stadium di Torino che questa sera avrà la capacità autorizzata del 75%.

La Juventus giocherà con la fascia di lutto al braccio in ricordo di Umberto Colombo: l’ex giocatore della Vecchia Signora è morto all’età di 88 anni. L’ex centrocampista, nato a Como nel 1933, ha giocato 193 partite in bianconero vincendo cinque trofei. “La Juventus ricorda Umberto con infinito affetto” scrive il club in una nota.

La Juventus ha avuto bisogno di un gol su rigore trasformato da Paulo Dybala nel finale recuperando un pareggio per 1-1 contro i campioni in carica dell’Inter nel Derby d’Italia di domenica sera, salvando la sua attuale sequenza di sei partite da imbattuta (4 vittorie, 2 pareggi) in Serie A. Quel punto ha portato i ‘Bianconeri’ nelle prime sei posizioni mentre continuano a macinare risultati, migliorando lentamente dopo che avevano un solo punto nelle prime tre partite di campionato.

Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Sassuolo streaming diretta tv.

Kaio Jorge può giocare dall’inizio contro il Sassuolo? Allegri: “Dall’inizio no, anche se sta dimostrando di essere un giocatore interessante. Ha fatto bene sia nel derby con il Torino che contro l’Inter. E’ un ragazzo sveglio e penso che potrà avere un’ottima carriera”.

Juventus-Sassuolo streaming gratis: le formazioni

Allegri (Juve) su Paulo Dybala alla vigilia della partita contro il Sassuolo: “E’ un giocatore che ha una tecnica importante, ma Kulusevski a Milano ha fatto una buona partita per i primi 60 minuti, perchè doveva fare quel tipo di partita. Ha creato anche un’occasione con una bella palla in mezza sulla quale abbiamo un po’ dormito. C’è una crescita generale da parte di tutti, sia a livello fisico che mentale. Questo mi consente di fare anche dei cambiamenti, che ora la squadra subisce meno. Tutti si conoscono un po’ meglio, stanno tutti i giorni insieme e direi che ci sono delle buone prospettive per il futuro. Però bisogna vincere contro il Sassuolo”.

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Federico Chiesa; Paulo Dybala, Alvaro Morata. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, Ramsey, McKennie, Rabiot, Locatelli, Kulusevski, Kaio Jorge.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. Allenatore Alessio Dionisi. A disposizione in panchina: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Magnanelli, Harroui, Oddei, Henrique, Defrel.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Bottegoni e Rossi. Quarto Uomo: Marcenaro. VAR: Ghersini. AVAR: Giua.

Potrà esserci un turno di riposo per Locatelli? Può essere Arthur il suo sostituto? Allegri: “Come caratteristiche Arthur può sostituirlo, ma possono anche giocare insieme. Il centrocampo lo deciderò domani mattina”.

Potete vedere Juventus-Sassuolo con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.

Juventus-Sassuolo streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta TV Gratis oscurata perchè considerata illegale in Italia.