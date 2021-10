Dove vedere VERONA-JUVENTUS Streaming Gratis Video: Dybala vs Simeone

Verona-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Verona-Juventus, partita valida per la 11a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18 italiane di oggi sabato 30 ottobre 2021 allo stadio Bentegodi di Verona. Era dal 1988/89 che la Juventus non subiva almeno 13 gol nelle prime 10 partite stagionali di Serie A: non arriva almeno a 14 nelle prime 11 dal 1984/85, stagione in cui chiuse al sesto posto. Da quando è arrivato Igor Tudor, l’Hellas Verona vanta il miglior attacco del campionato: 19 reti segnate in sette giornate.

Andiamo a scoprire dover vedere Verona-Juventus streaming diretta tv.

Il Verona ha vinto due delle ultime quattro partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti nove sfide interne contro i bianconeri (4 pareggi, 3 sconfitte)

Verona-Juventus streaming gratis: le formazioni

Allegri (Juve) sul momento negativo della sua squadra: “Ci sono state prestazioni buone e altre meno buone condizionate da episodi negativi. In questo momento andare a spiegare gli episodi non serve a niente, il silenzio è la cosa che paga di più. La chiave per migliorare in attacco? Ci sono momenti in cui fai gol e altri momenti in cui non li fai. Paradossalmente con il Sassuolo abbiamo creato molto, ma alla fine il risultato condiziona il giudizio e fa cambiare umore. Il gol non dovevamo subirlo, anche se gli errori sarebbero rimasti lo stesso”.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore Allegri.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Bottegoni e Rossi. Quarto Uomo: Marcenaro. VAR: Ghersini. AVAR: Giua.

La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.

