Dove vedere Juventus-Sassuolo Streaming TV Online Video Diretta Gratis

Juventus-Sassuolo streaming gratis con i links online senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 20:45 di oggi lunedì 15 agosto 2022, subito dopo la partita delle 18:30 e cioè Verona-Napoli. Juventus-Sassuolo è valida come posticipo di Ferragosto che chiude ufficialmente la 1a giornata di Serie A stagione 2022/23. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino. Dopo avere vinto per cinque volte di fila la prima giornata, la Juventus ha pareggiato la più recente, 2-2 contro l’Udinese; i piemontesi non rimangono per due esordi stagionali di fila senza vittorie dal periodo 1978-1980 (tre pareggi in quel caso). Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Juventus-Sassuolo streaming gratis online.

Juventus-Sassuolo, probabili formazioni

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Juventus-Sassuolo streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Juventus-Sassuolo in diretta tv è disponibile solo su DAZN. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Il Sassuolo ha vinto soltanto una volta in casa della Juventus in Serie A (1N, 7P), proprio nell’incontro più recente, il 27 ottobre 2021, con gol di Davide Frattesi e Maxime Lopez.

Alternativa per vedere Juventus-Sassuolo streaming al posto di Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Juventus-Sassuolo Rojadirecta su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi colelgarti al sito della Gazzetta dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Sassuolo mentre su internet.