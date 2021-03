Dove vedere JUVENTUS SPEZIA Streaming Gratis senza ROJADIRECTA Video Online Serie A: Ronaldo vs Gyasi

Juventus Spezia Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: partita che apre la 25a giornata infrasettimanale di Serie A che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi martedì 2 marzo 2021.

In casa, invece, la Juventus ha vinto cinque partite consecutive in Serie A. Tutte con un margine di almeno due gol: ed è stata in vantaggio ‘a zero’ alla fine del primo tempo in quattro di esse. I Bianconeri hanno anche mantenuto la porta inviolata in cinque partite casalinghe consecutive ufficiali, ed hanno la migliore difesa casalinga del campionato, avendo subìto in casa solo otto gol in questa stagione di Serie A finora. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus Spezia in streaming e in diretta tv.

Juventus Spezia streaming gratis: le formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Fagioli, Rabiot, Alex Sandro; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Dybala, Cuadrado, Morata.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, S.

Dove guardare Juventus Spezia streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline



Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mattiello, Pobega, Rafael, Saponara.

Potete vedere Juventus Spezia con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.