Come vedere JUVENTUS-TORINO Streaming Gratis Video DERBY: Vlahovic vs Brekalo

Come vedere Juventus-Torino Streming Gratis senza Rojadirecta in italiano. Juventus-Torino, partita valida per la 236a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi 18 febbraio 2022 allo stadio “Allianz Stadium” di Torino.

Allegri ha qualche dubbio: affidarsi ancora al tridente pesante, o magari risparmiare qualcuno in vista del match di Champions di martedì contro il Villarreal, oppure, ancora, dar spazio a un trio sulla trequarti, a supporto di un’unica punta. La sensazione, racconta la Gazzetta dello Sport, è che dopo aver scelto il modulo a tre punte con Verona e Atalanta, nel derby Allegri concederà il tris. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Torino streaming diretta tv.

Juventus-Torino probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Sul fronte granata, quelli della Gazzetta dello Sport, affermano che le armi migliori del Toro sono le solite: la sua grande organizzazione e quell’aggressività a tutto campo, da ritrovare dopo le ultime due partite atleticamente sotto tono. In queste ore di vigilia Ivan Juric sta meditando però anche alcune mosse a sorpresa, alle quali ha lavorato tutta la settimana al Filadelfia.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Luca Pellegrini, Locatelli, McKennie, Aké, Kaio Jorge, Kean. Allenatore Allegri. Squalificati: Danilo. Indisponibili: Bonucci, Chiellini, Bernardeschi, Chiesa, De Winter.

Torino (3-4-2-1): V Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. A disposizione in panchina: Berisha, Izzo, Zima, Ansaldi, Aina, Ricci, Seck, Linetty, Zaza, Pjaca, Warming, Sanabria. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Edera, Fares, Praet.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Alassio e Tolfo. Quarto uomo: Ayroldi. Var: Mazzoleni. Assistente Var: Stefano Liberti.

Juventus-Torino Gratis TV senza Rojadirecta Online



Potete vedere Juventus-Torino con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick. La telecronaca di Juventus-Torino su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Dove vedere Juventus-Torino Streaming Gratis invece di Rojadirecta o PirloTV



La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Juventus-Torino streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGO, tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. A pagamento per tutti con l’opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky.

Juventus-Torino Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.